La ' Balestra d’Argento' a 10 protagonisti delle manifestazioni storiche pisane

Notizia in breve

È stata presentata questa mattina nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la prima edizione del premio 'Balestra d’Argento'. Il riconoscimento è stato assegnato a dieci protagonisti delle manifestazioni storiche pisane che nel 2025 si sono distinti per il loro contributo all’organizzazione e alla valorizzazione di eventi e rievocazioni. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di associazioni e istituzioni locali.