La ' Balestra d’Argento' a 10 protagonisti delle manifestazioni storiche pisane
È stata presentata questa mattina nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la prima edizione del premio 'Balestra d’Argento'. Il riconoscimento è stato assegnato a dieci protagonisti delle manifestazioni storiche pisane che nel 2025 si sono distinti per il loro contributo all’organizzazione e alla valorizzazione di eventi e rievocazioni. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di associazioni e istituzioni locali.
È stata presentata questa mattina, giovedì 4 giugno, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la prima edizione del premio 'Balestra d’Argento', dedicata a dieci figure che nel corso del 2025 si sono distinte per il contributo offerto all’organizzazione e alla valorizzazione delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Umbria, Eleonora Pace: “La sinistra cancella una legge modello e svende l’identità delle manifestazioni storiche”In Umbria, Eleonora Pace denuncia la cancellazione della legge regionale 11/2024, definendola uno scippo al patrimonio culturale locale.
Leggi anche: Bruce Springsteen guida la protesta contro «King Trump» in una mobilitazione di massa con Jane Fonda e Robert De Niro tra gli altri protagonisti delle manifestazioni
Argomenti più discussi: Tradizioni storiche, presentata la prima edizione del premio Balestra d’Argento dedicato a dieci protagonisti delle rievocazioni storiche cittadine; 50esima edizione del Torneo dei Castelli di tiro con la balestra; Torneo dei Castelli, sabato la 50esima edizione alla Cava dei Balestrieri; Ponsacco saluta lo storico tabacchino di Renzo Ferretti: dopo 50 anni arriva la pensione.
È Daniel Taino di Pianengo (Cremona) l'istruttore 26enne alla guida dell'ultraleggero schiantatosi ieri, lunedì 1 giugno, a Valbrembo, tra le case di via don Bosco. facebook
Parlare di ladri e bardi, chiedere anche opinioni reddit