La ' Balestra d’Argento' a 10 protagonisti delle manifestazioni storiche pisane

Da pisatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata presentata questa mattina nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la prima edizione del premio 'Balestra d’Argento'. Il riconoscimento è stato assegnato a dieci protagonisti delle manifestazioni storiche pisane che nel 2025 si sono distinti per il loro contributo all’organizzazione e alla valorizzazione di eventi e rievocazioni. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di associazioni e istituzioni locali.

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È stata presentata questa mattina, giovedì 4 giugno, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la prima edizione del premio 'Balestra d’Argento', dedicata a dieci figure che nel corso del 2025 si sono distinte per il contributo offerto all’organizzazione e alla valorizzazione delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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