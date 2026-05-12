Umbria Eleonora Pace | La sinistra cancella una legge modello e svende l’identità delle manifestazioni storiche

In Umbria, Eleonora Pace denuncia la cancellazione della legge regionale 112024, definendola uno scippo al patrimonio culturale locale. Secondo quanto affermato, l’operazione sarebbe stata effettuata dalla maggioranza di centrosinistra, con la scusa di un riordino normativo e senza considerare l’importanza delle manifestazioni storiche. La legge, considerata un modello, sarebbe stata eliminata, secondo Pace, con conseguenze sulla tutela delle tradizioni culturali della regione.

"Siamo davanti a un vero e proprio scippo ai danni del patrimonio culturale umbro. Con la scusa di un presunto riordino normativo, l’assessore Tommaso Bori, e la maggioranza di centrosinistra, hanno cancellato la legge regionale 112024. Si tratta di una norma d’avanguardia che aveva allineato.🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Umbria, nuova legge sulla cultura e futuro delle rievocazioni storiche: scontro sui fondi e sulla normativaLe feste storiche, le rievocazioni, le giostre, il Palio, le sfide sono il grande collante sociale – il maggiore – delle piccole e medie comunità...

E' una delle rievocazioni storiche religiose più antiche dell'Umbria: grande successo per la Passione di Cristo a CasciaLe vie del centro storico, illuminate dalla luce delle fiaccole, hanno fatto da cornice a un momento di intensa spiritualità e raccoglimento, capace...

Argomenti più discussi: Manifestazioni storiche: La sinistra cancella una legge modello e svende l’identità dell’Umbria; Pace, nelle audizioni sulla legge sulla cultura sono emerse criticità importanti; Botta e risposta sui conti della sanità umbra: duello in Consiglio Regionale Proietti-Pace. Colpi di fioretto sui numeri; Sanità Umbria, i dati delle quattro aziende.

Manifestazioni storiche: La sinistra cancella una legge modello e svende l’identità dell’Umbria Nota di Eleonora Pace (FDI) tinyurl.com/3a5utavz #regioneumbria x.com

Pace, nelle audizioni sulla legge sulla cultura sono emerse criticità importantiDurante la discussione sulla legge sulla cultura, approvata oggi dall'Assemblea legislativa dell'Umbria, la relatrice di minoranza, Eleonora Pace (FdI), ha sottolineato che non abbiamo assistito ad u ... ansa.it