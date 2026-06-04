La Asl accorpa le guardie mediche la Fimmg | Primi tagli a danno dei cittadini per il mancato rinnovo dell' Air

La Asl di Pescara ha deciso di accorpare alcune sedi di guardia medica senza consultare le organizzazioni sindacali. Questa scelta, fatta unilateralmente, riguarda il mancato rinnovo dell’Air e comporta tagli ai servizi sanitari nelle aree interessate. La decisione è stata comunicata senza garanzie specifiche per i territori coinvolti. La Fimmg ha criticato l’assenza di un confronto prima di procedere con gli accorpamenti.

“Appendiamo che la Asl di Pescara, non riuscendo a garantire la copertura di alcune sedi di guardia medica sta procedendo ad accorpamenti disposti unilateralmente, senza un confronto con le organizzazioni sindacali e senza adeguate garanzie per i territori coinvolti. Sono decisioni che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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