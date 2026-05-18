Sanità Lucana | Marrese chiede stop ai tagli alle guardie mediche

Un rappresentante della sanità lucana ha chiesto di interrompere i tagli alle guardie mediche, sottolineando i rischi di isolamento sanitario per alcuni comuni della regione. La richiesta arriva in un momento in cui si discute della riorganizzazione prevista dal PNRR e del suo impatto sulla distribuzione dei servizi di emergenza. Le modifiche potrebbero ridurre la presenza di guardie mediche in alcune zone, lasciando alcune comunità senza punti di riferimento per le emergenze sanitarie.

? Domande chiave Quali comuni lucani rischiano l'isolamento sanitario con i nuovi tagli?. Come influirà la riorganizzazione PNRR sulla disponibilità delle guardie mediche?. Chi dovrà garantire l'assistenza notturna nelle aree più isolate?. Perché l'Asp ha deciso di ridurre i presidi a giorni alterni?.? In Breve Nuova direttiva Asp prevede accorpamento sedi e riduzione presidi a giorni alterni.. Riorganizzazione legata al PNRR rischia di isolare i piccoli comuni lucani.. La delocalizzazione colpisce anziani e fragili nelle aree interne della Basilicata.. Marrese chiede confronto con sindaci per evitare disparità tra centri e periferie.. Il Consigliere regionale Marrese chiede l’immediata sospensione dei tagli alle guardie mediche in Basilicata per proteggere il diritto alla salute nei comuni lucani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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