I cittadini lanciano un nuovo appello alla Asl per evitare ulteriori tagli ai servizi sanitari e cercare di ripristinare le prestazioni essenziali. Nei reparti dell’ospedale si segnalano carenze che preoccupano chi si rivolge alle strutture sanitarie quotidianamente. La richiesta mira a mantenere l’offerta di assistenza senza riduzioni o sospensioni improvvise.

di Sonia Fardelli Nuovo appello per la sanità in, per evitare ulteriori tagli e per cercare di ripristinare importanti servizi. Il Comitato di partecipazione dei cittadini in sanità del si è incontrato con il direttore generale Marco Torre, il direttore di Zona Distretto Marzia Sandroni, il direttore sanitario Barbara Innocenti e il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli. Ed è stata l’occasione per puntare il dito su alcune criticità. Il Comitato, di cui fanno anno parte anche l’associazione Salviamo l’ ospedale e i servizi del territorio odv, le associazioni Ada, Aodo, Ancos, Cna, Federconsumatori e circolo ricreativo La Bocciofila, ha portato all’attenzione dei dirigenti sanitari la situazione in Medicina Generale, Ginecologia, Chirurgia Generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, l’allarme dei cittadini. Carenze nei reparti dell’ospedale. Appello alla Asl: "No a nuovi tagli"

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