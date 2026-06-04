Una squadra di giovani calciatori si è sfidata sul campo all’aperto durante la seconda edizione della Don Milani Cup a Manfredonia. La competizione si è svolta in un’area sportiva della città, con i partecipanti che hanno dato vita a partite intense e animate. La manifestazione ha coinvolto diverse scuole e gruppi, con incontri che si sono susseguiti nel rispetto delle regole e in un clima di fair play.

La nostra scuola non è solo tra i banchi e nelle aule, è anche fuori, all’aria aperta, in un campo da calcio. Vogliamo congratularci innanzitutto con la 3^B, la squadra SuperErrori, che per il secondo anno consecutivo vince la Don Milani Cup. Grazie alla vostra determinazione e costanza, siete riusciti a conquistare il 1° posto anche quest’anno. Vogliamo rivolgere un applauso speciale ai ragazzi della 1^A, la squadra Aliens FC! Oggi siamo qui per dimostrare che nulla è impossibile se ci si impegna, infatti la nostra Aliens FC è riuscita ad aggiudicarsi il 2° posto, ricordandoci di non perdere mai di vista l’obiettivo di questa 2^ Don Milani CUP: Scendi in campo . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La 2^ Don Milani Cup 2026 a Manfredonia

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