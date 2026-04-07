Manfredonia sospese le attività didattiche alla Don Milani

A Manfredonia, le attività didattiche presso il plesso Don Milani situato in via Tratturo del Carmine sono state sospese l’8 aprile 2026 a causa di un’interruzione di energia elettrica. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico in seguito all’interruzione della fornitura di corrente. La ripresa delle lezioni è prevista una volta ripristinata la normale fornitura di energia.

MANFREDONIA. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PLESSO DON MILANI UBICATO IN VIA TRATTURO DEL CARMINE PER INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA GIORNATA DELL' 08042026. IL SINDACOVista la nota Prot. n. 20880 del 07042026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto ComprensivoStatale “Don Milani uno + Maiorano”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “e- distribuzione”ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica nella giornata di mercoledì 07042026 e,pertanto, ha richiesto la sospensione delle attività didattiche del plesso “Don Milani” ubicato in Via Tratturo del Carmine; La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’IstitutoComprensivo Statale “Don Milani uno + Maiorano”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, sospese le attività didattiche alla Don Milani Leggi anche: Manfredonia, sospensione della attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale” Calendario scolastico, Carnevale 2026: quando sono sospese le attività didattiche, le date per regioneLe date del Carnevale non sono uguali in tutta Italia, né lo è la gestione delle relative sospensioni scolastiche.