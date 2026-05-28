L’Istituto Comprensivo Don Milani Uno + Maiorano premiato alla Giornata della Costa 2026

L’Istituto Comprensivo Don Milani Uno + Maiorano è stato premiato durante la Giornata della Costa 2026. La cerimonia si è svolta il 18 maggio a Bari, coinvolgendo diverse scuole della regione. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti a diverse istituzioni scolastiche per meriti legati a progetti e iniziative educative. La giornata ha visto anche momenti di confronto tra rappresentanti del settore e studenti.

BARI 18052026 – Una giornata di emozioni e riconoscimenti per l’Istituto Comprensivo Don Milani Uno + Maiorano, protagonista al Concorso Regionale “Settimana Blu – Giornata della Costa – Dalla Terra al Mare: uno sguardo verso.”, premio istituito dalla Guardia Costiera e dall’Ufficio Scolastico Regionale per promuovere la cultura del mare, la tutela dell’ambiente e la cittadinanza attiva tra gli studenti pugliesi. Accompagnati dai docenti e dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Miriam Totaro, gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno presentato lavori che hanno colpito la commissione per originalità, profondità e capacità di raccontare il mare come spazio di incontro, sogno e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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LIstituto Comprensivo Don Milani Uno + Maiorano premiato alla Giornata della Costa 2026

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