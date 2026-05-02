Andreeva-Kostyuk oggi WTA Madrid 2026 | orario finale tv programma streaming

Oggi si disputa la finale del WTA 1000 di Madrid, torneo che ha visto una sorprendente conclusione con la presenza di due giocatrici: da una parte Mirra Andreeva, testa di serie numero nove, dall’altra Marta Kostyuk, numero ventisei nel tabellone. La partita rappresenta l’atto conclusivo di questa edizione, con orario, modalità di visione in tv e streaming già annunciati. La sfida sarà trasmessa sui canali ufficiali dedicati al torneo.

Il WTA 1000 di Madrid è arrivato all’ultimo atto ed è una finale decisamente a sorpresa. Da una parte della rete ci sarà la russa Mirra Andreeva e dall’altra ci sarà l’ucraina Marta Kostyuk, rispettivamente la testa di serie numero nove e ventisei. Andreeva si conferma in un ottimo momento di forma, visto che era reduce dall’ottima apparizione al torneo di Stoccarda (semifinale). Si tratterebbe del terzo 1000 vinto in carriera, il primo sulla terra, dopo i due conquistati l’anno scorso a Dubai ed Indian Wells. Anche Kostyuk è in striscia positiva, avendo vinto l’ultimo torneo giocato prima di Madrid, quello di Rouen. Questa è sicuramente la finale più importante della carriera per l’ucraina, che mai si era spinta così avanti in un 1000.🔗 Leggi su Oasport.it

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