Si completano gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nei primi due quarti di finale ci saranno il derby ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk, e la sfida tra la russa Mirra Andreeva e la romena Sorana Cirstea. Nell’incontro più combattuto di giornata la numero 7 del seeding, l’ucraina Elina Svitolina rimonta ed elimina l’elvetica Belinda Bencic, numero 11, sconfitta per 4-6 6-4 6-0. Nel primo set la svizzera vola sul 5-2 pesante, poi l’ucraina accorcia fino al 4-5, ma la rimonta non si completa. Nella seconda frazione l’ucraina trova il break nel quarto game e va a servire per il set sul 5-3, ma subisce il controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - Roland Garros 2026, i primi due quarti femminili sono Svitolina-Kostyuk ed Andreeva-Cirstea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Djokovic al Roland Garros: il diverbio con il cameraman dopo la sconfitta contro Fonseca

Notizie e thread social correlati

Domenica di ottavi al Roland Garros: Swiatek sfida Kostyuk, esame Bencic per SvitolinaA Roland Garros, domenica di ottavi con Swiatek che affronta Kostyuk e Bencic contro Svitolina.

Roland Garros 2026: Starodubtseva sorprende ed elimina Rybakina. Avanti Kostyuk e Swiatek in un giorno non banaleNel secondo turno di Roland Garros, Starodubtseva ha eliminato Rybakina, sorprendendo con una vittoria in due set.

Temi più discussi: Roland Garros 2026, gli italiani in campo: il programma del 28 maggio · Tennis ATP e WTA; Djokovic supera Royer: sarà 3° turno con Fonseca; Roland Garros, gli italiani in campo mercoledì 27 maggio: dove vederli in tv e a che ora; Roland Garros, al via il secondo turno: il 19enne Cinà cerca conferme. In campo Paolini e Sonego | Programma e orari.

#RolandGarros 2026, i risultati di oggi in diretta live: #Jodar ai quarti #SkySport #SkyTennis x.com

[OC] Point by Point - Watch any Roland-Garros 2026 match back, point by point animated reddit

Roland Garros 2026, i risultati di oggi in diretta liveNel torneo femminile la sorpresa di giornata è l'eliminazione di Iga Swiatek, quattro volte campionessa a Parigi. La polacca ha perso contro Marta Kostyuk con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 40 m ... sport.sky.it

Roland Garros 2026, i primi due quarti femminili sono Svitolina-Kostyuk ed Andreeva-CirsteaSi completano gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nei primi due quarti di finale ... oasport.it