Roland Garros 2026 i primi due quarti femminili sono Svitolina-Kostyuk ed Andreeva-Cirstea
Nei quarti di finale della parte bassa del tabellone femminile di Roland Garros 2026, si sfideranno Elina Svitolina e Marta Kostyuk, entrambe ucraine. Accanto a loro, Mirra Andreeva, russa, affronterà Sorana Cirstea, romena. Le due sfide si disputeranno a eliminazione diretta, determinando le semifinaliste di questa sezione del torneo.
Si completano gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nei primi due quarti di finale ci saranno il derby ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk, e la sfida tra la russa Mirra Andreeva e la romena Sorana Cirstea. Nell’incontro più combattuto di giornata la numero 7 del seeding, l’ucraina Elina Svitolina rimonta ed elimina l’elvetica Belinda Bencic, numero 11, sconfitta per 4-6 6-4 6-0. Nel primo set la svizzera vola sul 5-2 pesante, poi l’ucraina accorcia fino al 4-5, ma la rimonta non si completa. Nella seconda frazione l’ucraina trova il break nel quarto game e va a servire per il set sul 5-3, ma subisce il controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it
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