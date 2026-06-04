Koman | Vedere la Sampdoria lottare in Serie B fa male Serve stabilità per tornare in alto – ESCLUSIVA
L'ex centrocampista della Sampdoria ricorda il suo esordio con la squadra contro il Torino, definito come un momento da sogno. Attualmente, il club si trova in Serie B, situazione che l’ex giocatore giudica difficile da accettare. Koman sottolinea la necessità di stabilità per permettere alla squadra di risalire in Serie A. La sua analisi si concentra sulla volontà di tornare a competere ai livelli più alti, evidenziando l’importanza di un percorso di consolidamento.
L’ex centrocampista blucerchiato Koman ripercorre il suo esordio da sogno contro il Torino e indica la strada per il rilancio del club. Vladimir Koman è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, vincendo campionato e Coppa Italia U19, il tutto per poi completare la scalata e giocare in prima squadra. Per lui 46 presenze e un gol prima di varie esperienze tra Monaco, Krasnodar, Adanaspor, Diósgy?ri non solo! L’ex centrocampista dei blucerchiati ha parlato in esclusiva con noi di SampNews24 sulle scelte del club di Joseph Tey e del suo periodo a Genova. Le sue parole: LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Vladimir, ricordi il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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