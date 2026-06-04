L’ex centrocampista blucerchiato Koman ripercorre il suo esordio da sogno contro il Torino e indica la strada per il rilancio del club. Vladimir Koman è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, vincendo campionato e Coppa Italia U19, il tutto per poi completare la scalata e giocare in prima squadra. Per lui 46 presenze e un gol prima di varie esperienze tra Monaco, Krasnodar, Adanaspor, Diósgy?ri non solo! L’ex centrocampista dei blucerchiati ha parlato in esclusiva con noi di SampNews24 sulle scelte del club di Joseph Tey e del suo periodo a Genova. Le sue parole: LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Vladimir, ricordi il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Koman: «Vedere la Sampdoria lottare in Serie B fa male. Serve stabilità per tornare in alto» – ESCLUSIVA

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