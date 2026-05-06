Giovanni Improta, ex giocatore della Sampdoria, ha commentato la matematica salvezza della squadra in Serie B durante un’intervista esclusiva. Ha affermato che la società predisporrà una rosa importante per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare in Serie A. Inoltre, Improta ha espresso la convinzione che Lombardo meriti di essere confermato nella rosa della squadra.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Cagliari, possibile addio a fine stagione ad Angelozzi: avanza questa candidatura per sostituirlo nel ruolo di ds. Ultimissime Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, senti Improta: «Il prossimo anno la società allestirà una rosa importante per tornare in Serie A. Lombardo merita la conferma!»

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