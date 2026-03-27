APEX | il nuovo thriller ad alta tensione con Charlize Theron e Taron Egerton arriva su Netflix

Il 24 aprile 2026, Netflix ha aggiunto al suo catalogo il thriller intitolato “APEX”, interpretato da Charlize Theron e Taron Egerton. Il film è stato reso disponibile in esclusiva sulla piattaforma e si presenta come un’opera ad alta tensione. La produzione è stata distribuita in tutto il mondo attraverso il servizio di streaming, attirando l’attenzione degli spettatori appassionati di suspense e azione.

Netflix alza il livello della suspense con “APEX”, il nuovo film ad alta tensione con protagonisti Charlize Theron e Taron Egerton, disponibile in esclusiva sulla piattaforma dal 24 aprile 2026. In attesa dell’uscita, sono stati rilasciati il trailer ufficiale e i primi poster, che anticipano un’esperienza intensa, immersiva e carica di adrenalina. Diretto da Baltasar Kormákur, regista già apprezzato per la sua capacità di raccontare storie estreme e ambientazioni ostili, il film promette un mix di azione, tensione psicologica e sopravvivenza, con una narrazione che spinge i protagonisti oltre ogni limite. Al centro della storia c’è una donna segnata da un dolore profondo, che decide di mettersi alla prova affrontando la natura selvaggia dell’Australia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “APEX”: il nuovo thriller ad alta tensione con Charlize Theron e Taron Egerton arriva su Netflix Articoli correlati Apex, il gioco del gatto e del topo: Netflix svela il nuovo trailer del thriller con Charlize TheronNetflix ha rilasciato un nuovo adrenalinico trailer di Apex, il survival thriller ad alta tensione diretto da Baltasar Kormákur (Everest). "Immagini raccapriccianti": scatta il divieto per Apex, il nuovo film Netflix con Charlize TheronMentre scatta il conto alla rovescia per il nuovo survival thriller con Charlize Theron, in arrivo su Netflix il 24 aprile, sul film scatta il visto... Contenuti e approfondimenti su Charlize Theron Temi più discussi: Apex, il trailer del film con Charlize Theron. VIDEO; Apex: il trailer del nuovo thriller con Charlize Theron (da non farsi scappare su Netflix); Apex, Charlize Theron lotta per sopravvivere nel nuovo trailer del film Netflix!; 'Apex' il trailer del film Netflix con Charlize Theron. Apex: il trailer del nuovo thriller con Charlize Theron (da non farsi scappare su Netflix)Charlize Theron è una donna che mette alla prova i propri limiti nel nuovo film Apex in arrivo su Netflix. È un lungometraggio ad altissima tensione che vede protagonista Theron insieme a Taron Eger ... today.it Apex, il nuovo film su Netflix con Charlize Theron, Taron Egerton, Eric BanaNetflix pubblica il trailer e i poster di Apex, il nuovo film con protagonisti Charlize Theron e Taron Egerton, in arrivo solo su Netflix il 24 aprile. Una donna distrutta dal dolore mette alla prova ... teleblog.it Charlize Theron et Leonardo Di Caprio en 1997 - facebook.com facebook