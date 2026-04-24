Su Netflix è disponibile “Apex”, un thriller che vede protagonisti Charlize Theron e Taron Egerton. La trama si concentra su una donna che, decidendo di affrontare da sola un fiume pericoloso in Australia, si trova a dover affrontare una situazione complicata. La pellicola si sviluppa attraverso le sue scelte e le conseguenze che derivano da un’azione audace.

È disponibile da oggi, venerdì 24 aprile, in esclusiva su Netflix, il nuovo film Apex, che segna il ritorno della grande azione d'autore. Diretto dal maestro dell'adrenalina Baltasar Kormákur (Everest, Beast) e vede come assoluti protagonisti il premio Oscar Charlize Theron e Taron Egertona. La pellicola è il frutto di una co-produzione internazionale che vede coinvolte la Chernin Entertainment, la Secret Menu di Charlize Theron e la RVK Studios, con un team di produttori di alto profilo tra cui Ian Bryce e Peter Chernin, pronti a consegnare al pubblico un'opera visivamente mozzafiato girata nei selvaggi paesaggi dell'Australia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Apex, il nuovo thriller con Charlize Theron e Taron Egerton è su Netflix

APEX (2026) | Trailer italiano del film Netflix con Charlize Theron e Taron Egerton | NETFLIX

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UNA GIACCA E NULLA PIÙ! Solo Charlize Theron può indossare la giacca, per altro da uomo, e nulla sotto e non essere volgare! Stupenda in Dior, piccola gorgiera compresa! #charlizetheron @charlizeafrica @dior #dior @mathildefavier #jonathananderson - facebook.com facebook

Charlize Theron a Chalamet: “Tra 10 anni l’IA farà il suo lavoro, non quello di un ballerino” x.com