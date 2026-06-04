Kiran Desai afferma che, ovunque si trovi, la sua condizione di donna senza marito né figli la fa sentire diversa e fuori dalla società. In India e in America, viene percepita come una donna single che non rientra negli schemi tradizionali. Desai definisce l’amore come una forma di solitudine e nel suo nuovo libro, pubblicato dopo vent’anni, analizza vari aspetti dei sentimenti, includendo il razzismo e le relazioni complicate.

Questo intervista a Kiran Desai è pubblicata sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. La solitudine nel mondo di oggi è spesso demonizzata, non crede? «Le persone desiderano disperatamente appartenere a qualcosa, ma va bene anche non sentirsi a casa. Persino nel proprio Paese. È una lezione che ho imparato in India, quando ero molto giovane e mia madre mi ha portata via da Nuova Delhi dove ho vissuto gran parte della mia infanzia. Trasferirci nelle montagne del Nord-est, al confine, mi ha fatto capire che, anche se eravamo sempre nel nostro Paese, eravamo considerate delle intruse. È stata la prima volta in cui non mi sono sentita al centro del mio mondo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kiran Desai: «Ogni giorno della mia vita, in India o in America, mi fanno sentire diversa perché non ho né un marito né figli: una donna single è considerata fuori dalla società, e non è giusto. L'amore per me? Una forma di solitudine»

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