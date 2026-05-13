A vent’anni dal suo primo grande riconoscimento internazionale, l’autrice ha pubblicato un nuovo romanzo intitolato ‘La solitudine di Sonia e Sunny’, scritto in collaborazione con l’autore americano Peter Cameron. La pubblicazione segue una carriera ricca di premi e riconoscimenti, tra cui il Booker Prize vinto con il romanzo ‘Eredi della sconfitta’. La narrazione si concentra su personaggi alle prese con le sfide della solitudine e delle relazioni familiari.

A vent’anni dal successo internazionale con “Eredi della sconfitta“, che le valse il Booker Prize, Kiran Desai torna a esplorare emozioni e identità di due mondi diversi ma intrecciati come India e Stati Uniti con ‘ La solitudine di Sonia e Sunny ’ (Adelphi) in libreria dal 22 maggio: l’autrice, che ha presenteto il volume in anteprima al Salone del libro, sarà a Milano, in Triennale, lunedì alle 18.30 con Peter Cameron. Scrive lo scrittore statunitense: ‘La solitudine di Sonia e Sunny’ è "un romanzo così pieno, straripante d’immaginazione, personaggi, mondi, emozioni, colori e avventure, che mi è sembrato non di leggerlo ma di viverlo, e mi ha lasciato un senso di felicità e meraviglia".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Kiran Desai e ‘La solitudine di Sonia e Sunny’ con Peter Cameron

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