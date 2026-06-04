Kino Kabaret Milano - 48ore film festival quinta edizione

Durante la quinta edizione del Kino Kabaret Milano, un festival di 48 ore dedicato alla creazione cinematografica, vengono prodotti film senza budget. Il movimento Kino si basa su principi di mutuo aiuto, libertà e benevolenza, promuovendo la realizzazione di cortometraggi in modo collaborativo e senza scopo di lucro. L’evento coinvolge partecipanti che lavorano insieme in un clima di condivisione e creatività, senza competizione tra i filmmaker.

Kino è un movimento cinematografico internazionale, consistente nel fare film senza budget, in uno spirito di mutuo aiuto, non concorrenza, libertà e benevolenza. Il suo motto è: “Fai bene con niente, fai meglio con poco, ma fallo ora”. Questo movimento è iniziato a Montreal, Quebec (Canada) nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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'OLTRE IL VETRO' diretto da Filippo Belitti per il 48 Ore Kino Kabaret Festival di Milano.

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