Libro Aperto | presentata la quinta edizione del Festival
A Salerno la presentazione della quinta edizione di Libro Aperto, il Festival della Letteratura per Ragazzi. La conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Libro Aperto si terrà venerdì 27 marzo alle ore 11:00 nel Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno, in via Roma. L’incontro anticipa un’edizione particolarmente ricca del Festival della Letteratura per Ragazzi. Dal 10 al 12 aprile, infatti, il C.U.S. di Baronissi ospiterà tre giorni dedicati ai libri, alla creatività e alla partecipazione attiva dei giovani lettori. Un festival che dà voce ai ragazzi. Libro Aperto Festival si conferma una delle manifestazioni più significative del Sud Italia nel campo della promozione della lettura per bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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