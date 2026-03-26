‘Symeoni Festival’ in programma la quinta edizione dedicata al manifesto cinematografico

Il ‘Symeoni Festival’ si svolgerà a Ferrara il 17 e 18 aprile, giunta alla quinta edizione. La rassegna, ideata e diretta da un professionista locale, si concentra sull’arte del manifesto cinematografico e rende omaggio a un artista ferrarese di fama internazionale. La manifestazione si svolge nel centro storico della città e prevede esposizioni e incontri dedicati ai manifesti di film.

Si terrà a Ferrara il 17 e 18 aprile la quinta edizione del ‘Symeoni Festival’, rassegna ideata e diretta da Luca Siano, dedicata all’arte del manifesto cinematografico e a Sandro Simeoni, cartellonista e pittore ferrarese noto a livello internazionale. L’evento si svolgerà negli spazi dell’ex caserma dei vigili del fuoco di Ferrara (via Poledrelli, 21) e proporrà laboratori, incontri, talk, dj set e proiezioni, offrendo diversi linguaggi per un dialogo a 360 gradi nel segno del cinema. Rispetto agli anni precedenti, l’offerta sarà più ampia, con un maggior numero di incontri e ospiti. Tra i vari momenti, grazie alla collaborazione con Luce... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - ‘Symeoni Festival’, in programma la quinta edizione dedicata al manifesto cinematografico Articoli correlati Festival di poesia: incontri, spettacoli teatrali e concerti nel programma della quinta edizioneIncontri, spettacoli teatrali, concerti tratti da poesie performance in strada e mostre. Al via la quinta edizione del Rumore Bim FestivalBELLARIA IGEA MARINA – , il contest artistico multidisciplinare dedicato a Raffaella Carrà. Tutti gli aggiornamenti su Symeoni Festival Argomenti discussi: Symeoni Festival 2026; Symeoni Festival - V edizione - 17 e 18 aprile 2026 - Ferrara.