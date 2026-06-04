kiev attacca san pietroburgo nel giorno della davos russa

In un momento in cui non sono in corso negoziati pubblici, la Russia ha condotto un attacco contro San Pietroburgo. La guerra tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi con escalation di attacchi e rappresaglie, senza segnali di un accordo imminente. La situazione rimane tesa e senza indicazioni di cessate il fuoco.

La guerra russo-ucraina si avvita in una spirale sanguinosa di attacchi e rappresaglie in assenza totale di negoziati, almeno quelli alla luce del sole. Kiev ha rivendicato attacchi clamorosi con droni in territorio russo, in particolare a San Pietroburgo, in coincidenza con l’apertura del Forum internazionale economico (Spief), considerato una “Davos russa”, con una nutrita partecipazione straniera. Ma Mosca accusa le forze ucraine di avere ucciso almeno 12 civili in altri attacchi, di cui 8 su un pullman passeggeri che era in viaggio dalla capitale alla Crimea occupata. E la «punizione» per i colpevoli, ha avvertito il Cremlino, sarà «inevitabile». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Attacchi ucraini su San Pietroburgo nel giorno della Davos russa

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