Katia ha scelto di fare e avviato cantieri che guardano oltre il consenso immediato

Il 3 giugno, nell’oratorio di San Cristoforo, si è svolta l’assemblea della “Civica Tarasconi-Lista Per Piacenza”. Durante l’incontro, si è sottolineato che sono stati avviati cantieri con obiettivi oltre il consenso immediato. È stato affermato che Piacenza sta cambiando, crescendo e muovendosi, seguendo questa direzione. La discussione ha riguardato principalmente progetti di sviluppo e trasformazione della città, senza riferimenti a nomi di enti o persone specifiche.

«Piacenza cambia, Piacenza cresce, Piacenza si muove. Non è solo uno slogan, è la nostra direzione». Questo emerge dall’assemblea della “Civica Tarasconi-Lista Per Piacenza” tenutasi il 3 giugno nell’oratorio di San Cristoforo. Presenti, tra gli altri, gli assessori Francesco Brianzi e Mario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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