Sul fronte del calciomercato, si registra un interesse concreto per Kerim Alajbegovic, giovane esterno bosniaco nato nel 2007. Tre club di Serie A hanno già avviato i contatti con il suo agente, confermando la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia. La trattativa si sviluppa mentre il calciatore avrebbe espresso la preferenza di approdare in una delle squadre italiane.

Dopo l’exploit ai playoff Mondiali con la Bosnia Erzegovina, il nome di Kerim Alajbegovic è finito sui taccuini di diversi club europei. Anche il Milan aveva mosso i primi passi. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il club rossonero aveva mandato alcuni emissari a Cardiff per seguirlo da vicino durante semifinale contro il Galles, match in cui il bosniaco ha servito l'assist per l'1-1 di Dzeko e ha trasformato con freddezza il rigore decisivo. L’esterno classe 2007, attualmente al Salisburgo, ma destinato a rientrare al Bayer Leverkusen a fine stagione (che ha recentemente esercitato la recompra), sembra però avere le idee chiare sul proprio futuro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Alajbegovic ha scelto: vuole la Serie A. Tre club di Serie A hanno avviato i contatti

Notizie correlate

Calciomercato Milan, Barbarez (CT Bosnia): “Alajbegovic in Serie A? La cosa più importante per lui è…”Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il Milan ha messo nel mirino Kerim Alajbegovic, ala sinistra del Bayer Leverkusen, attualmente in...

Calciomercato Inter, primi contatti per il talento bosniaco. Si apre la sfida a tre in Serie Adi Lorenzo VezzaroCalciomercato Inter: due rivali di Serie A si contendono con i nerazzurri il talento della Bosnia che può scegliere l’Italia per il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La Roma vuole anticipare Milan e Napoli per Alajbegovic: l'assist lo fa... Pjanic; Alajbegovic alla Roma: cosa è successo con Pjanic, l'accordo sull'ingaggio e le messe per battere Milan e Napoli; L'ex Pjanic a pranzo con il padre di Alajbegovic: la Roma prova a bruciare la concorrenza; Calciomercato Roma, si avanza Kerim Alajbegovic: incontro tra le parti.

Alajbegovic ha scelto la A: tre club avviano i contatti. Non il MilanIl nome di Kerim Alajbegovic risuona nelle case italiane ormai da diverse settimane: primo come un rumore sinistro, dopo che le sue giocate hanno contribuito alla non ... milannews.it

Alajbegovic ha scelto l'Italia: contatti avviati da Inter, Napoli e Roma, Milan e Juventus alla finestraKerim Alajbegovic, esterno offensivo e talento della Bosnia che andrà ai prossimi Mondiali che si terranno quest'estate fra Canada, Stati Uniti e Messico, ha scelto l'Italia come prossima tappa della ... calciomercato.com

Calciomercato Milan, a centrocampo spunta anche Konè: la situazione #SempreMilan #ACmilan #Milan x.com

Quale attaccante arriverà al AC Milan nel #calciomercato estivo 2026 Il Corriere della Sera oggi in edicola ha fatto 3 nomi di bomber che piacciono al mister Max #Allegri. Leggete l'articolo nel primo commento per tutte le info - facebook.com facebook