Kate Middleton visita i pazienti oncologici abbracci e sorrisi all’ospedale di Manchester

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kate Middleton ha visitato l’ospedale oncologico Christie NHS Foundation Trust di Manchester, incontrando pazienti e personale sanitario. Durante la visita, ha scambiato abbracci e sorrisi con i pazienti e si è intrattenuta con il personale. La visita si è concentrata sull’assistenza ai pazienti affetti da tumore e sul supporto fornito dall’ospedale.

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Kate Middleton ha visitato l’ospedale oncologico Christie NHS Foundation Trust di Manchester. La principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, ha parlato con i pazienti e il personale dell’importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione, oltre a festeggiare con una donna che ha suonato la caratteristica campana che segnala la fine della chemioterapia. Kate ha incontrato anche i pazienti più piccoli e ha raccontato ai ragazzi che i suoi figli hanno tutti gusti musicali diversi: George è un fan del rock, in particolare degli ACDC, mentre Louis ascolta Alex Warren. Questo articolo Kate Middleton... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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