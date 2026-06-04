Kate Middleton ha visitato l’ospedale oncologico Christie NHS Foundation Trust di Manchester, incontrando pazienti e personale sanitario. Durante la visita, ha scambiato abbracci e sorrisi con i pazienti e si è intrattenuta con il personale. La visita si è concentrata sull’assistenza ai pazienti affetti da tumore e sul supporto fornito dall’ospedale.

Kate Middleton ha visitato l’ospedale oncologico Christie NHS Foundation Trust di Manchester. La principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, ha parlato con i pazienti e il personale dell’importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione, oltre a festeggiare con una donna che ha suonato la caratteristica campana che segnala la fine della chemioterapia. Kate ha incontrato anche i pazienti più piccoli e ha raccontato ai ragazzi che i suoi figli hanno tutti gusti musicali diversi: George è un fan del rock, in particolare degli ACDC, mentre Louis ascolta Alex Warren. Questo articolo Kate Middleton... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kate Middleton visita i pazienti oncologici, abbracci e sorrisi all’ospedale di Manchester

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meghan Markle shares 'sweet surprise' after Kate Middletons emotional message

Notizie e thread social correlati

Levante visita i piccoli pazienti oncologici dell'Ospedale Regina Margherita di Torino: «Indimenticabili gli occhi di chi ama e di chi è amato»Lunedì, l'artista siciliana ha fatto visita ai bambini affetti da tumore nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di...

Leggi anche: Kate Middleton sarà in visita in Emilia-Romagna

Temi più discussi: Principe William su Kate Middleton: È una moglie e una madre incredibile; Com’è, davvero, Kate Middleton? Lo racconta l’ex FLOTUS Jill Biden nella sua autobiografia; La nuova routine di Kate Middleton dopo la malattia: lifestyle, dieta e allenamento; Kate Middleton con questo abito a pois ci mette in grossissima difficoltà.

La visita di Kate Middleton a Reggio Emilia è frutto di una storia molto lunga di relazioni, che va avanti da decenni, che c'è tra il nostro sistema educativo e il Regno Unito. Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com

Kate Middleton e i parcheggi reddit

Regno Unito, Kate visita i pazienti oncologici: gli abbracci e i sorrisi all'ospedale di Manchester(LaPresse) Kate Middleton ha visitato l'ospedale oncologico Christie NHS Foundation Trust di Manchester. La principessa del Galles ha raccontato ... stream24.ilsole24ore.com

Kate Middleton abbraccia una mamma che ha sconfitto il cancro: È dura anche per i nostri cariLa principessa del Galles ha vissuto un momento di intensa emozione durante la sua ... msn.com