Lunedì, l'artista siciliana ha fatto visita ai bambini affetti da tumore nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Ha trascorso alcune ore tra i piccoli pazienti, portando con sé un sorriso e momenti di conforto. Durante la visita, ha incontrato alcuni dei giovani ricoverati e ha condiviso qualche parola con il personale sanitario presente nel reparto.

La cantante, al secolo Claudia Lagona, ha trascorso il pomeriggio nel reparto di Oncoematologia pediatrica poche ore prima del concerto previsto in serata a Venaria. L’iniziativa è stata organizzata da U.G.I. – Unione Genitori Italiani. Accompagnata dal direttore generale Adriano Leli e dalla direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino Franca Fagioli, Levante ha incontrato bambini, ragazzi e famiglie raccontando il proprio percorso artistico e rispondendo alle domande e alle curiosità dei giovani pazienti. L’incontro è poi proseguito nella sala giochi del reparto, dove l’artista ha imbracciato la chitarra e interpretato alcuni dei suoi brani più conosciuti, regalando ai presenti un momento di leggerezza e condivisione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Levante visita i piccoli pazienti oncologici dell'Ospedale Regina Margherita di Torino: «Indimenticabili gli occhi di chi ama e di chi è amato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Levante al Regina Margherita: musica e cuore per i piccoli pazienti? Punti chiave Come ha trasformato Levante la sua visita in un dialogo autentico? Cosa ha provato l'artista dopo aver incontrato i piccoli pazienti?...

Levante in visita al Regina Margherita prima della tappa a Venaria: il concerto per i piccoli del reparto Oncoematologia pediatricaÈ attesa questa sera, 11 maggio, sul palco del Teatro della Concordia per una delle date del suo DELL'AMORE - Club Tour 2026, ma prima ha deciso di...

Argomenti più discussi: Levante in visita ai bambini dell’ospedale Regina Margherita tra sorrisi e musica; Levante in visita al Regina Margherita prima della tappa a Venaria: il concerto per i piccoli del reparto Oncoematologia pediatrica; Levante in visita ai piccoli pazienti del Regina Margherita di Torino; Levante canta in ospedale: la sorpresa ai bambini del Regina Margherita prima del concerto a Venaria.

Levante canta in ospedale: musica e sorrisi per i piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita x.com

TORINO – Levante in visita ai pazienti dell’ospedale Regina MargheritaClaudia Lagona, in arte Levante, in visita dai pazienti dell'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Ha passato ... obiettivonews.it