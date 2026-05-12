Kate Middleton sarà in visita in Emilia-Romagna
La principessa del Galles si recherà in Emilia-Romagna nei prossimi giorni. È prevista una visita a Reggio Emilia, con tappe programmate il 13 e il 14 maggio. Durante il soggiorno, visiterà alcune scuole d’infanzia gestite da Reggio Children. La visita si inserisce in un tour ufficiale in Italia e durerà due giorni.
Kate Middleton è attesa in Emilia-Romagna. La principessa del Galles, infatti, arriverà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio prossimi, dove visiterà le scuole d’infanzia di Reggio Children. Si tratta del suo primo viaggio all’estero dopo la malattia che l’ha colpita.Ovviamente la visita della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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