Kate Middleton è stata vista con un vestito rosso a cuori, attirando l’attenzione dei media. Il capo, caratterizzato da una sfumatura emotiva, ha suscitato interesse tra i commentatori. La duchessa ha scelto un abbigliamento che, a prima vista, ricordava un classico motivo a pois, ma con una variante a cuori. L’evento ha coinvolto una partecipazione pubblica, senza altre presenze o dichiarazioni ufficiali collegate.

Kate Middleton è tornata sotto i riflettori reali con un look che, a prima vista, sembrava giocare con uno dei codici più classici del guardaroba royal: i pois. Martedì 2 giugno 2026, la Principessa del Galles, insieme a re Carlo III e alla regina Camilla, ha partecipato alla reception per i 125 anni di Cancer Research UK a St James’s Palace a Londra. Per l’occasione ha scelto un abito midi rosso in seta firmato Rodarte, con cintura in vita, colletto a contrasto e una stampa bianca solo apparentemente a pois: osservata da vicino, infatti, la fantasia era composta da piccoli cuori. Un dettaglio non secondario, soprattutto in un evento dedicato alla ricerca contro il cancro, tema particolarmente vicino alla famiglia reale dopo le diagnosi rese pubbliche nel 2024 sia da Kate sia da re Carlo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate Middleton e la sfumatura emotiva del suo vestito rosso a cuori

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