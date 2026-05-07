Vent’anni dopo il primo capitolo, Il diavolo veste Prada 2 è finalmente approdato nelle sale cinematografiche con un ritorno che ha del miracoloso. Non solo il sequel è riuscito a riunire il cast originale al completo – Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nei loro ruoli iconici – ma ha anche trasformato il grande schermo in una passerella di volti celebri che interpretano se stessi. Quarantadue cameo, per la precisione. Un numero che supera qualsiasi aspettativa e che trasforma la pellicola in un gioco di riconoscimenti continuo, dove è praticamente impossibile individuare tutte le star al primo colpo. La....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il diavolo veste Prada 2: ecco tutti i volti “famosi” che non hai notato nel sequel (e che il web non si è lasciato sfuggire)

Il Diavolo Veste Prada 2 | Fashion Rewind | Dietro le Quinte

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Temi più discussi: Ho scritto Il diavolo veste Prada a 20 anni: c'era un'audacia nell'essere giovani e indignati, ora provo più empatia; Nel Diavolo Veste Prada 2, Milano mostra tutto il suo splendore; Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Il Diavolo Veste Prada 2 non è la favola che speravamo di rivedere: cosa resta della moda quando il glamour finisce e comandano clic e budget.

Il Diavolo veste Prada: le frasi più celebri del filmLe frasi più belle del film Il Diavolo veste Prada con Anne Hathaway e Meryl Streep: pronti a farvi qualche risata? Allora seguiteci! donnaglamour.it

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