Il Reggio Emilia Approach è un metodo educativo sviluppato nel secondo dopoguerra e adottato in più di cento paesi. Si basa su un approccio che valorizza l’esperienza diretta dei bambini, promuovendo l’apprendimento attraverso l’esplorazione e il rispetto del loro ritmo. Questo modello si concentra sull’ambiente, sulle relazioni e sull’interazione tra bambini, insegnanti e famiglie, ed è stato scelto anche da alcune figure pubbliche per le sue caratteristiche pedagogiche.

Kate Middleton, come ha spiegato Lee Thompson, spokesperson di Kensington Palace, è convinta che «alla base di molti problemi sociali ci sia la mancanza di connessione tra le persone» e che «concentrare gli sforzi sulla prima infanzia sia un’urgenza mondiale, al pari del cambiamento climatico». Nell’ambito del suo progetto Shaping Us, dedicato proprio ai primi anni di vita, la principessa ha scelto Reggio Emilia come prima tappa del suo percorso, e durante l’incontro ha posto domande sul ruolo delle famiglie e sulla possibilità di trasferire questo modello educativo anche all’estero. Dalle scuole del Reggio Emilia Approach arriva una precisazione: «Il nostro non è un metodo, che definisce procedure precise e replicabili indistintamente da chi si ha di fronte, ma un approccio», ha spiegato a D.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cos’è il Reggio Emilia Approach, il modello educativo che ha conquistato anche Kate Middleton

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