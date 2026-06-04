Una madre guarita dal cancro è stata accompagnata da Kate Middleton in un momento di commozione, con il messaggio: “Questo è il tuo giorno”. L'evento ha evidenziato come, in certi momenti, i ruoli istituzionali si dissolvano, lasciando spazio a un rapporto di umanità condivisa tra due persone che hanno vissuto la stessa esperienza di malattia.

Esistono momento che vedono sparire del tutto i ruoli istituzionali. Ogni classe sociale si scioglie e ciò resta è pura umanità condivisa tra due persone che hanno attraversato lo stesso tunnel, sperimentando un dolore identico. È quanto accaduto presso il Christie NHS Foundation Trust di Manchester, quando Kate Middleton ha fatto visita a uno dei principali centri oncologici del Regno Unito. Lì, la Principessa del Galles si è profondamente commossa di fianco a una giovane mamma che festeggiava la fine del suo percorso di cura contro il cancro. Un faccia a faccia colmo di emozioni, reso tanto intenso dal fatto che Kate sa esattamente cosa significhi fronteggiare questa sfida tra vita e morte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton commossa accanto a una mamma guarita dal cancro: “Questo è il tuo giorno”

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