Kardashian e Hamilton primo selfie di coppia che conferma la relazione

Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno pubblicato il loro primo selfie di coppia su Instagram. Nella foto, sono insieme mentre pedalano su biciclette. La condivisione conferma la relazione tra i due. La foto è stata pubblicata sui social senza ulteriori dettagli o commenti.

(Adnkronos) – Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono ufficialmente una coppia. anche sui social. L'imprenditrice statunitense ha condiviso sul suo profilo Instagram il primo selfie di coppia, che li ritrae insieme sulle biciclette. Non è una novità che Kim Kardashian e Lewis Hamilton si stiano frequentando da ormai diversi mesi. I due, infatti, sono stati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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