Hamilton conferma la storia con Kim Kardashian? L’indizio social

Su social media, si diffonde un indizio che potrebbe suggerire una relazione tra il pilota di Formula 1 e la celebrità. Dopo settimane di rumors, il protagonista ha condiviso un’immagine che ha alimentato le speculazioni tra gli utenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’attenzione si concentra su questo particolare segnale online. Gli interessati attendono sviluppi su questa possibile novità.

(Adnkronos) – Lewis Hamilton conferma la storia d'amore con Kim Kardashian? L'indizio arriva dal web. Nelle ultime ore, i social sono stati travolti da nuove indiscrezioni su un flirt tra il pilota della Ferrari e la nota imprenditrice americana, due icone che appartengono a mondi diversi ma sempre sotto i riflettori. A far scattare la curiosità dei fan, un dettaglio non banale: il commento lasciato dal sette volte campione del mondo sotto uno degli ultimi post Instagram di Kardashian. Una semplice emoji, con due occhi a forma di cuore, in segno di apprezzamento. Quanto basta per riaccendere il gossip attorno ai due, che a inizio febbraio erano già stati avvistati insieme al Super Bowl. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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