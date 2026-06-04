Juventus Women Cortés supera Tomé | ora è lui il favorito per la panchina

Da juventusnews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il favorito per la panchina della Juventus Women è ora l’attuale ct dell’Arabia, dopo aver superato l’ex allenatore. La società sta valutando la sua candidatura, mentre il nome dell’allenatore precedente non viene più menzionato come possibile scelta. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gabriel Jesus Juve, nuovo nome sul taccuino per l’attacco. Il brasiliano è pronto a dire addio all’Arsenal: il club bianconero monitora la situazione Gonzalo Garcia si allontana dalla Juve? Il centravanti piace anche al Como che sembra fare sul serio. Le ultime Kolo Muani Juve, un amore mai finito! Com’è andata la sua annata in Premier League? I numeri testimoniano la stagione flop con il Tottenham Comolli in difficoltà: dal caso Tudor ai flop mercato. Ma su Vlahovic non è colpevole Lussemburgo Italia 0-1, decide Pio Esposito: sorridono gli azzurrini di Baldini, solo panchina per i bianconeri Daffara e Faticanti Grelaud Juventus, c’è la... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

juventus women cort233s supera tom233 ora 232 lui il favorito per la panchina
© Juventusnews24.com - Juventus Women, Cortés supera Tomé: ora è lui il favorito per la panchina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

COLPO JUVE WOMEN: ECCO ALLY PERRY | CHI È E TUTTI I RETROSCENA

Video COLPO JUVE WOMEN: ECCO ALLY PERRY | CHI È E TUTTI I RETROSCENA

Notizie e thread social correlati

Italia, a sorpresa torna forte il nome di Roberto Mancini: ora è lui il favorito per la panchina azzurraL’Italia si prepara per due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, con una formazione sperimentale guidata da Silvio Baldini.

Juventus Women e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women”Juventus Women e TikTok hanno vinto il primo premio alla cerimonia dei Football Business Awards, durante la quale sono stati premiati con la medaglia...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web