Juventus Women Cortés supera Tomé | ora è lui il favorito per la panchina

Il favorito per la panchina della Juventus Women è ora l’attuale ct dell’Arabia, dopo aver superato l’ex allenatore. La società sta valutando la sua candidatura, mentre il nome dell’allenatore precedente non viene più menzionato come possibile scelta. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

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