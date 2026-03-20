Juventus Kolo Muani o Zirkzee a prescindere da Vlahovic

Sul mercato della Juventus, i nomi di Kolo Muani e Zirkzee sono tra i principali candidati per rinforzare l'attacco, indipendentemente dalla situazione di Vlahovic. Nicolò Schira ha aggiornato sulla situazione, sottolineando come i due attaccanti siano i primi obiettivi della società in questa fase di trattative. La squadra sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo.

Il punto sul mercato Nicolò Schira ha parlato degli sviluppi sul fronte mercato in relazione al reparto offensivo, con Kolo Muani e Zirkzee primi nomi sulla lista. Schira ha fatto il punto sul mercato. “ Indipendentemente dal rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic, la #Juventus sta cercando un attaccante. I Bianconeri rimangono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kolo Muani o Zirkzee a prescindere da Vlahovic Articoli correlati Kolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il pianodi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, la dirigenza bianconera valuta concretamente il colpo in attacco per affiancare il centravanti serbo nel... Juventus, tutti i nomi per l’attacco: Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo MuaniI nomi alternativi a En-Nesyri per la Juventus Dopo il mancato arrivo di En-Nesyri, la Juventus guarda i nomi alternativi per l’attaccp: Mateta,... Approfondimenti e contenuti su Kolo Muani Temi più discussi: Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e Psg al lavoro, i dettagli della trattativa; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee; Juve, il piano per l’estate: da Kolo Muani a Goretzka, Spalletti ne vuole 6! Ecco la lista di Lucio; Kolo Muani vuole tornare alla Juventus: l'intreccio con PSG e Tottenham. Juventus, Ravanelli boccia la coppia Vlahovic-Kolo Muani: Serve un vero leader. E su Bernardo Silva…Juventus, Ravanelli boccia la coppia Vlahovic-Kolo Muani: Serve un vero leader. E su Bernardo Silva… Secondo Ravanelli che parla a Gazzetta, per guidare l’attacco ... tuttojuve.com Juventus, Spalletti vuole Kolo MuaniJuventus, Spalletti vuole Kolo Muani La nuova Juventus prende forma e riparte da una certezza: l’attacco. Dopo un primo giro di scelte sbagliate, il secondo deve essere quello decisivo. tuttojuve.com #KoloMuani alla #Juve Lo scenario per l’estate - facebook.com facebook #KoloMuani alla #Juve Lo scenario per l’estate x.com