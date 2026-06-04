Juventus ufficiale l’addio di Vlahovic | parte la caccia al nuovo numero 9

Dusan Vlahovic lascia ufficialmente la Juventus, con il contratto in scadenza il 30 giugno. La società ha confermato che il giocatore non prolungherà l’accordo e sarà libero di firmare con un’altra squadra a partire da quella data. La squadra sta iniziando la ricerca di un nuovo attaccante per sostituirlo.

Se fino all’ultimo i tifosi bianconeri potevano sperare nella sua permanenza, adesso è solo una questione di formalità: Dusan Vlahovic non prolungherà il contratto con la Juventus e il 30 giugno sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. L’addio era nell’aria, ma la fumata nera è arrivata ufficialmente nella giornata di ieri durante l’incontro alla Continassa tra il serbo e l’amministratore delegato Comolli. Secondo quanto afferma Sport Mediaset le richieste dell’attaccante erano chiare: rinnovo con 8 milioni a stagione più commissioni e premi alla firma. Una cifra considerata troppo alta per la dirigenza bianconera che aveva presentato una controfferta al ribasso da 6 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Juventus, lieve infortunio al polpaccio per Vlahovic: le news

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