Mercato Juventus, la dirigenza cerca un portiere per la sessione estiva e valuta con grandissima attenzione 3 profili di caratura internazionale. La Juventus inizia a pianificare con grande precisione le mosse per l’attesissima sessione estiva. Tra le assolute priorità indicate da Luciano Spalletti spicca la ricerca di un titolare affidabile, capace di garantire totale sicurezza. La dirigenza lavora intensamente per individuare il profilo perfetto, scandagliando il panorama europeo. L’obiettivo primario dei bianconeri è alzare il livello della retroguardia, inserendo un elemento di spessore in grado di guidare la squadra. La lista è pronta per essere attentamente esaminata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, è caccia apertissima al nuovo portiere: tra questi tre nomi potrebbe nascondersi il prossimo numero uno

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