Nella stagione attuale, il Milan e la Juventus sono impegnate in una trattativa per acquisire il calciatore senegalese Nicolas Jackson, che finora ha avuto un ruolo ridotto nelle formazioni di partenza. La società rossonera e quella bianconera stanno monitorando attentamente la situazione del giocatore, che ha contribuito con alcune reti, ma non ha ancora trovato una collocazione stabile in campo. La vicenda si sta sviluppando tra negoziati e valutazioni tecniche.

Nella stagione strabiliante in fase realizzativa da parte degli uomini di Kompany, quello che ha avuto meno spazio è stato proprio il bomber senegalese Nicolas Jackson. Il classe 2001, attualmente in prestito ai bavaresi, non ha convinto totalmente la dirigenza che ha deciso di non esercitare il riscatto fissato a 56,2 milioni di sterline e quindi con la migliore probabilità ritornerà ai Blues alla fine della stagione. Nonostante lo scarso minutaggio concesso dal tecnico belga, l’ 11 del Bayern ha comunque totalizzato 10 centri e 3 assist in 30 presenze e le prestazioni dell’attaccante non sono passate inosservate ad alcune big di Serie A....🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Duello Milan-Juventus per Nicolas Jackson: parte la caccia al numero 9

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