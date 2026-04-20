Il Napoli ha avviato i primi contatti con l’entourage di Rìos, centrocampista colombiano classe 2000. Dopo aver lasciato il Palmeiras per il Benfica nell’ultima sessione di calciomercato estivo, il giocatore è stato accostato anche a un trasferimento in Serie A. La società partenopea mostra interesse nei confronti del giocatore, che in passato aveva ricevuto un rifiuto dalla Roma.

Dopo il no alla Roma di Gasperini e il trasferimento nell’ultima sessione estiva di calciomercato dal Palmeiras al Benfica per 27 milioni, il colombiano classe 2000 è finito nel mirino di un’altra squadra di Serie A: il Napoli di Antonio Conte. Infatti secondo quanto emerge dal profilo X dell’esperto di mercato Nicolò Schira, il club partenopeo ha iniziato i primi contatti positivi con l’entourage del giocatore. Il ds Manna, nonostante i dubbi sulla permanenza o meno di Conte, è già al lavoro per la prossima stagione e il mediano ex Palmeiras è finito in vetta sulla lista dei desideri del centrocampo azzurro. Il rendimento di Rìos e il suo valore di mercato.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, interesse per Rìos: primi contatti con l’entourage

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