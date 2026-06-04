Dusan Vlahovic ha disputato l’ultima partita con la maglia della Juventus nel derby di Torino del 24 maggio. La sua partenza apre nuove possibilità di mercato, con il nome di Alexander Sorloth tornato a circolare come possibile sostituto. La società sta valutando le opzioni per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La cessione di Vlahovic rappresenta un cambiamento importante nel reparto offensivo della squadra.

Il destino è ormai segnato: il derby di Torino dello scorso 24 maggio è stata l’ ultima partita di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Dopo quattro anni e 68 gol messi a segno per la Vecchia Signora, l’entourage del serbo non è riuscito a trovare un accordo per un rinnovo che sembrava invece potersi concretizzare. Vuoi le richieste troppo alte da parte del suo agente, vuoi la volontà degli alti piani societari di cambiare, in mercato verrà dunque sostanzialmente ridimensionato. In quest’ottica, la priorità assoluta diventa proprio quella di sostituire il numero 9 serbo. Kolo Muani resta sullo sfondo. La Juventus sembra essersi subito messa in moto per far si che Luciano Spalletti abbia fin da subito un attaccante con il quale poter lavorare nel corso dell’estate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, l’addio di Vlahovic ridefinisce il mercato: torna di moda Sorloth

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