Nel calciomercato del Milan si torna a parlare di Sorloth, un attaccante che aveva già suscitato interesse in passato. La società rossonera ha messo nuovamente sotto osservazione il giocatore, mentre la concorrenza si fa più agguerrita. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono conferme sulle offerte o sui dettagli dell’eventuale trasferimento. La questione rimane aperta, con altri club che potrebbero inserirsi nella corsa al calciatore.

La Serie A sta ormai volgendo al termine e con essa, si iniziano ad aprire numerose strade legate al calciomercato. Nelle ultime ore, attorno al mondo rossonero, è tornato di moda un nome già cercato alcuni mesi fa. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Milan avrebbe posato nuovamente gli occhi su Alexander Sorloth, calciatore dell'Atletico Madrid classe '95. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato, il Milan non è l'unica squadra anche avrebbe chiesto delle informazioni ai 'Colchoneros': su di lui ci sarebbe anche la Juventus di Luciano Spalletti. Sorloth, soprannominato 'Re del Nord', è un attaccante che unisce fisicità e presenza in area di rigore, il che lo renderebbe perfetto per il nostro campionato, molto fisico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, torna di moda Sorloth: ma occhio alla concorrenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calciomercato, Ceccarini: “Il Milan ha cominciato il corteggiamento a Goretzka, ma occhio alla concorrenza…”Mancano ancora otto partite al termine del campionato, ma in casa Milan sono già iniziati i preparativi per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superareCalciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro...

. @acmilan, ritorna il bomber saltato a gennaio: l’annuncio di @NicoSchira e il nuovo prezzo low cost per l’attacco - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Mateta #transfers x.com

[Calciomercato] AC Milan, richieste su Leao: cosa è trapelato sul suo futuro e sul Manchester United reddit

Calciomercato Milan LIVE: Spunta il nome di di Thiago Silva. Riflessioni in corso per FullkrugSegui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività du ... msn.com

Milan, torna di moda Disasi per la difesa dei rossoneriIl Milan torna a pensare a Disasi per la difesa in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti a chiudere il colpo ... milanlive.it