La Juventus sta intensificando i contatti con il Paris Saint-Germain per l’acquisto di Kolo Muani. Il club francese insiste per una cessione definitiva e ha avviato trattative avanzate. La società bianconera punta sul francese come sostituto di Vlahoviç, considerandolo il profilo ideale per rafforzare l’attacco. Nelle ultime ore, le conversazioni tra le parti si sono fatte più frequenti e concrete.

Kolo Muani resta la prima scelta della Juventus per l’attacco. I bianconeri hanno accelerato nelle ultime ore, convinti che il francese sia il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Vlahovìc e diventare il nuovo riferimento offensivo della squadra. Juventus in pressing: il PSG apre alla cessione ma detta le condizioni. Secondo quanto riportato da Mirko Nicolino, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto ad aprire una trattativa per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. La posizione del club francese appare molto chiara: Kolo Muani potrà lasciare Parigi soltanto a titolo definitivo. Il PSG non è disposto a prendere in considerazione formule basate su prestiti con diritto di riscatto, opzioni d’acquisto e obblighi condizionati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Juventus – Kolo Muani, contatti intensificati: il PSG chiede una vendita definitiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOMBA JUVE: KOLO MUANI CALDISSIMO! SPALLETTI NON STA NELLA PELLE!

Notizie e thread social correlati

Kolo Muani alla Juventus, avanti tutta! Riallacciati i contatti col PSG, si può chiudere per questa cifra: i dettagliLa Juventus sta accelerando per l'acquisto di Kolo Muani, con i contatti con il PSG ripresi e intensificati.

Juventus, continuano i contatti per Randal Kolo MuaniContinuano i contatti tra la Juventus e l’attaccante francese, con l’allenatore che spinge per il suo arrivo.

Temi più discussi: Juve, avviati i contatti con l'entourage di Sorloth; Il bomber da 20 gol al prezzo di Kolo Muani: la Juve apre i contatti, l'ultima occasione; La Juve vuole Kolo Muani: già avviati i contatti con il Psg; Juve, ossessione Kolo Muani: contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto.

Chiuso il capitolo Vlahovic, la Juventus ha già intensificato i contatti per Kolo Muani [Romeo Agresti] x.com

La Juventus ha incontrato gli agenti di Alexander Sorloth, un centravanti già trattato da Comolli a gennaio. Questo non è un'alternativa a Randal Kolo Muani: la Juve continua a lavorare su entrambi i giocatori. reddit

Juventus-Sorloth: contatti avviati. Resta aperta la pista Kolo MuaniDopo l'addio di Vlahovic, la Juventus lavora per rinforzare l'attacco e avrebbe avviato i contatti per Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid. Il club bianconero ha già avuto un incontro con l'agente ... sport.sky.it

Juventus, avviati i contatti con l'entourage di Alexander Sorloth. Anche Kolo Muani resta nel mirinoLa Juventus valuta le alternative a Vlahovic: avviati i contatti per Sorloth, mentre resta vivo l’interesse per Kolo Muani in attacco. tuttojuve.com