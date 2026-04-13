Juventus continuano i contatti per Randal Kolo Muani
Continuano i contatti tra la Juventus e l’attaccante francese, con l’allenatore che spinge per il suo arrivo. La società bianconera lavora nel mercato per rafforzare la rosa, nonostante le difficoltà legate ai riscatti obbligatori di alcuni giocatori. La trattativa con il giocatore si inserisce in un quadro di discussioni in corso tra le parti, mentre il club valuta le strategie future per il reparto offensivo.
Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma: Spalletti spinge per l’attaccante francese. Il mercato della Juventus non dorme mai, e mentre il club deve fare i conti con i riscatti obbligatori più o meno fortunati, la dirigenza guarda già al futuro per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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