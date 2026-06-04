juventus avvia trattative per sorloth nottingham forest punta su openda

Notizia in breve

La Juventus sta negoziando per l'acquisto dell'attaccante Alexander Sorloth, attualmente in forza all'Atlético Madrid. Nel frattempo, il Nottingham Forest ha manifestato interesse per l'attaccante Openda. Entrambe le operazioni sono in fase di sviluppo, ma non sono stati ancora definiti i termini delle trattative. Non sono stati comunicati dettagli sulle cifre o sulle tempistiche di eventuali accordi.