Juventus avvia trattative per Sorloth Nottingham Forest punta su Openda
La Juventus sta negoziando per l'acquisto dell'attaccante Alexander Sorloth, attualmente in forza all'Atlético Madrid. Nel frattempo, il Nottingham Forest ha manifestato interesse per l'attaccante Openda. Entrambe le operazioni sono in fase di sviluppo, ma non sono stati ancora definiti i termini delle trattative. Non sono stati comunicati dettagli sulle cifre o sulle tempistiche di eventuali accordi.
Juventus in trattative per Alexander Sorloth: l’attaccante di Atlético Madrid nel mirino. MADRID, SPAGNA – 29 NOVEMBRE: Alexander Sorloth di Atlético Madrid festeggia il suo secondo gol nella partita di LaLiga EA Sports contro il Real Oviedo al Riyadh Air Metropolitano il 29 novembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan JunGetty Images) Recenti notizie da Sky Sport Italia rivelano che la Juventus ha avviato colloqui con l’attaccante del Atlético Madrid, Alexander Sorloth. Con il mercato estivo alle porte, il club bianconero sta cercando di rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. La partenza di Dusan Vlahovic, previsto come svincolato il 30 giugno, apre spazi cruciali per nuove acquisti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Notizie e thread social correlati
Pereira punta a riportare la gloria europea al Nottingham Forest.Vitor Pereira ha dichiarato di voler riportare il Nottingham Forest ai vertici europei, puntando a riaccendere i successi del passato.
L’intreccio Souloukou per le plusvalenze della Roma: il Nottingham Forest piomba su ZiolkowskiIl Nottingham Forest ha mostrato interesse per Ziolkowski, coinvolto nelle plusvalenze della Roma.