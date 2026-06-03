Il Nottingham Forest ha mostrato interesse per Ziolkowski, coinvolto nelle plusvalenze della Roma. Nel frattempo, le questioni finanziarie del club giallorosso sono legate all’indagine su Lina Souloukou, che potrebbe influenzare la gestione dei conti in vista della scadenza del Settlement Agreement con la Uefa. La situazione si concentra sulle operazioni di mercato e sui parametri economici del club, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

L’ombra di Lina Souloukou torna ad allungarsi sui destini finanziari di Trigoria, offrendo alla Roma una via d’uscita inaspettata per sistemare i conti in vista della cruciale scadenza del Settlement Agreement con la Uefa. Nessun ritorno operativo nella Capitale per la dirigente greca, bensì una mossa di mercato concreta guidata dal Nottingham Forest, club di Premier League di cui è amministratore delegato da un anno e mezzo. Come rivelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società inglese ha messo nel mirino Jan Ziolkowski, presentando una prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro per il giovane difensore centrale polacco, intenzionato a cambiare aria dopo una stagione trascorsa prevalentemente in panchina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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