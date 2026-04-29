Vitor Pereira ha dichiarato di voler riportare il Nottingham Forest ai vertici europei, puntando a riaccendere i successi del passato. L'allenatore si è concentrato sull'obiettivo di rilanciare la squadra in competizioni continentali, con l’intenzione di riavvicinare il club alle sue glorie storiche. La sua strategia prevede un impegno mirato a migliorare le prestazioni e a valorizzare i giocatori, con l’ambizione di ottenere risultati di rilievo in ambito internazionale.

"> Il Sogno di Vitor Pereira: Seguire le Orme di Brian Clough. Il manager del Nottingham Forest, Vitor Pereira, ha recentemente rilasciato dichiarazioni significative sul suo desiderio di riportare la squadra alla ribalta del calcio europeo, aspirando a replicare i successi del leggendario Brian Clough. Clough è considerato uno dei più grandi allenatori nella storia del calcio inglese, avendo guidato il Nottingham Forest a due vittorie consecutive in Coppa dei Campioni nel 1979 e 1980. Pereira, che ha una lunga carriera come allenatore in vari paesi, ha evidenziato l’importanza della storia del club e il lascito di Clough, affermando che il suo obiettivo principale è costruire una squadra competitiva che possa ambire a traguardi di alto livello.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pereira punta a riportare la gloria europea al Nottingham Forest.

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