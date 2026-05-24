Il mercato della Juventus in attacco si prepara a una rivoluzione. Vlahovic potrebbe lasciare la squadra, mentre Kolo Muani è in vantaggio come obiettivo principale. Tra le alternative spunta anche Gonzalo Garcia. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, con un focus particolare su Muani. La situazione è in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Mercato Juve, Gianni Balzarini svela il piano per il reparto offensivo: Kolo Muani in pole, Vlahovic verso l’addio e spunta Gonzalo Garcia. Da domani in poi, la Juventus inizierà a concentrarsi concretamente sulle manovre di mercato. I bianconeri dovranno intervenire in maniera importante per migliorare una rosa che, nel corso di questa stagione, non ha reso secondo le aspettative. Il focus principale della dirigenza sarà rivolto soprattutto all’attacco, un reparto che necessita di profondi rinforzi e di una maggiore continuità realizzativa sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Il grande punto di domanda riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, il cui contratto andrà in scadenza a fine giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome

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MERCATO JUVE SI ACCENDE STILLER, TONALI 75% UNITED, VLAHOVIC CONTRATTO PRONTO MA… con LONGO e MECCA

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