La Juventus ha in programma di rinforzarsi senza costi di cartellino, puntando a un giocatore attualmente in forza al Napoli. Lo sponsor e allenatore del club partenopeo, noto per la sua influenza, sarebbe coinvolto nella trattativa. La società torinese cerca di migliorare la rosa dopo una stagione deludente, che si è conclusa con il sesto posto in classifica. La strategia mira a rafforzare il team senza investimenti sul mercato, sfruttando eventuali opportunità di libero trasferimento.

Grandi manovre a Torino in vista della prossima stagione: i bianconeri non possono più sbagliare dopo il sesto posto di quest’anno. Nessun dubbio. Nonostante il sesto posto in classifica e la mancata qualificazione in Champions, la Juventus riparte da Luciano Spalletti. In dirigenza sono tutti convinti che il tecnico di Certaldo sia l’uomo ideale per il rilancio definitivo, ma va allestita una squadra all’altezza che possa permettergli di competere con chiunque. Juan Jesus (ANSA) Calciomercato.it L’ultima idea porta direttamente in casa Napoli e si chiama Juan Jesus, difensore brasiliano classe 1991 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Juve, possibile colpo a zero dal Napoli: lo sponsor è Spalletti

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