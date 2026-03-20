Dal Napoli alla Juve | lo vuole Spalletti incredibile sgarbo

La Juventus ha manifestato interesse per Leonardo Spinazzola, secondo quanto riportato da Tuttosport. La trattativa sembra essere avviata e l’obiettivo sarebbe rafforzare la rosa con un giocatore di esperienza. La volontà di acquistare Spinazzola sarebbe legata alle richieste dell’allenatore bianconero Luciano Spalletti, che cerca rinforzi per la prossima stagione.

Arrivano conferme sull’interesse della Juventus per Leonardo Spinazzola. L’edizione odierna di Tuttosport racconta come la trattativa parta dalla volontà dell’allenatore bianconero Luciano Spalletti, voglioso di acquisti di esperienza per rinforzare la rosa della prossima stagione. Si tratterebbe, di fatto, di un vero sgarbo alla sua ex squadra, il Napoli. Spalletti vuole Spinazzola alla Juve. Le notizie di ieri ricevono sempre più riscontri. Anche secondo Tuttosport, Spinazzola sarebbe finito nel mirino della Juventus come colpo a zero per la prossima estate. Dietro questo interesse c’è l’apprezzamento nei suoi confronti da parte di Luciano Spalletti, che ha chiesto alla dirigenza juventina acquisti di esperienza per migliorare la rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dal Napoli alla Juve: lo vuole Spalletti, incredibile sgarbo Articoli correlati Leggi anche: Dal Napoli alla Juve, si può chiudere subito: è perfetto per Spalletti Scartato dalla Juve, lo vuole Spalletti: Comolli sborsa trenta milioniCalciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra... BORDOCAM NAPOLI JUVE 2-1: le reazioni di Spalletti e Conte ed un HOJLUND scatenato | DAZN Contenuti utili per approfondire Dal Napoli Temi più discussi: Dal Napoli alla Juventus: Spalletti si riprende un suo fedelissimo | Super rinforzo a fine stagione; Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per Spalletti; Spalletti spinge per Vlahovic. Napoli: 60 milioni per Hojlund e Alisson; Vlahovic il nuovo Osimhen: da Napoli alla Juventus, così Spalletti può rigenerare il serbo. Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per SpallettiAffondo della Juventus per Leonardo Spinazzola, i cui discorsi col Napoli relativi al rinnovo non sono ancora decollati: per l'esterno, in bianconero, si tratterebbe di un ritorno. msn.com Osimhen: Giuntoli mi voleva alla Juve. Ecco perché è finita col NapoliA Istanbul Victor Osihmen sfida la Juventus nell'andata dei playoff di Champions League con il suo Galatasaray, di cui è il punto di riferimento offensivo da un anno e mezzo. Nell'estate 2024, quando ... sport.sky.it Dal Napoli Soccer Ai Tempi Nostri - facebook.com facebook