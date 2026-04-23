Nel mondo del calcio, si susseguono notizie di mercato che coinvolgono le due squadre di prima divisione. Recentemente, sono circolate indiscrezioni su un possibile doppio colpo che coinvolgerebbe il Napoli nei confronti della Juventus. Inoltre, il tecnico del Napoli ha presentato una richiesta ufficiale alla società, mentre le voci di mercato continuano a riempire le pagine sportive.

Juventus e Napoli ancora al centro di voci di mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime. Con la qualificazione in Champions sempre più vicina e la conferma in panchina di Luciano Spalletti, la Juventus punta a tornare protagonista l’anno prossimo sia in Italia che in Europa. Per farlo serve una squadra all’altezza e, proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha in mente una campagna acquisti davvero importante. Alex Meret (Foto Ansa) – Calciomercato.it I primi due rinforzi potrebbero arrivare da Napoli su indicazione precisa di Spalletti: secondo quanto riportato da ‘Il Roma’, il tecnico di Certaldo vorrebbe riabbracciare in bianconero due protagonisti dello scudetto vinto sulla panchina del Napoli ovvero Alex Meret e Stanislav Lobotka.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, doppio colpo dal Napoli: la richiesta di Spalletti

POST JUVENTUS - NAPOLI 3-0 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI

Notizie correlate

Spalletti rinnova con la Juve: firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercatoLuciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione.

Napoli, doppio colpo dal Galatasaray: Lang può diventare la chiaveIl Napoli prepara il terreno per l’estate con un asse consolidato: il Galatasaray.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Koopmeiners via, Juve pronta al doppio colpo a centrocampo: Kessie e non solo; Juventus, la Champions è più vicina e apre al grande colpo Bernardo Silva; Capello: Silva colpo alla Pirlo. Con lui e Kim la Juve sarà da scudetto. Biscotto col Milan? No; Juventus, doppio colpo a zero: Bernardo Silva e Lewandowski insieme a Torino.

Juve, doppio colpo dal Napoli: la richiesta di SpallettiCon la qualificazione in Champions sempre più vicina e la conferma in panchina di Luciano Spalletti, la Juventus punta a tornare protagonista l’anno prossimo sia in Italia che in Europa. Per farlo ... calciomercato.it

Calciomercato Juventus: svolta a sinistra, doppio colpo italianoLa dirigenza della Juventus è già al lavoro per definire le strategie di mercato per la prossima sessione estiva, tra gli obiettivi anche il restyling della fas ... sportface.it

#Giandonato e la sua esperienza con la #Juve Ecco cosa ha detto - facebook.com facebook

Diego #Abatantuono non ha condiviso la decisione di dare #Kalulu alla #Juve "l Milan viene da due-tre anni, da quando è andato via Pioli, in cui la gestione è stata totalmente incomprensibile. Io vorrei sapere a chi è venuto in mente di dare Kalulu alla x.com