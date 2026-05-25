Calciomercato Juve LIVE | Sorloth resta un obiettivo le ultime su Vlahovic
La Juventus continua a monitorare il calciomercato in corso. Sorloth rimane tra i nomi in lista come possibile acquisto. Sul fronte Vlahovic, non ci sono ancora sviluppi definitivi, e le trattative sono ancora in corso. La redazione segue aggiornamenti, incontri e possibili accordi tra le parti. Tutte le notizie vengono riportate in tempo reale, senza conferme ufficiali.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Liverpool su Conceicao, le ultime sul rinnovo di Vlahovic
Calciomercato Juve LIVE: le ultime su Bernardo Silva, Stiller resta nel mirino di ComolliSeguiamo in tempo reale le trattative di calciomercato della Juventus, con aggiornamenti sulle trattative in corso e sugli incontri appena avvenuti.
Temi più discussi: Calciomercato Milan, ufficiale l'interesse per Sorloth: chieste informazioni all'Atletico; Sorloth può approdare in Serie A: non solo Milan, anche la Juve sull’attaccante norvegese; Atlético Madrid, attacco in bilico: anche Sorloth può partire, la Juve osserva; Cambiaso sul mercato? La Juve pronta ad ascoltare...
Nome nuovo per l’attacco della #Juve, che mette nel mirino un rinforzo di peso I bianconeri valutano #Sorloth dell’Atletico Madrid: i Colchoneros aprono alla cessione e chiedono circa 35 milioni, cifra trattabile coi bonus TUTTE LE NOTIZIE SU JUVEN facebook
Occhio sull’attaccante @juventusfc #Sorloth non è solo una suggestione per l’attacco della Juve, Luciano #Spalletti apprezza molto le doti dell’attaccante norvegese, è la punta fisica che chiede da gennaio. Ingaggio da 4.5MLN e una valutazione sui 20/2 x.com
Atlético Madrid, attacco in bilico: anche Sorloth può partire, la Juve osservaL’Atlético Madrid prepara una rivoluzione offensiva: dopo Griezmann, anche Sorloth potrebbe lasciare il club in estate. tuttojuve.com
Juventus-Atletico Madrid 0-2: Joao Felix e Correa, Motta chiude la preseason con un koDopo il sorprendente 3-0 incassato dal Norimberga in Germania a fine luglio, arriva un`altra sconfitta all`estero per la Juventus di Thiago Motta, che chiude la. calciomercato.com