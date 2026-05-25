Calciomercato Juve LIVE | Sorloth resta un obiettivo le ultime su Vlahovic

Notizia in breve

La Juventus continua a monitorare il calciomercato in corso. Sorloth rimane tra i nomi in lista come possibile acquisto. Sul fronte Vlahovic, non ci sono ancora sviluppi definitivi, e le trattative sono ancora in corso. La redazione segue aggiornamenti, incontri e possibili accordi tra le parti. Tutte le notizie vengono riportate in tempo reale, senza conferme ufficiali.