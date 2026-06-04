A Torino, la Juventus sta utilizzando il trasferimento di un giocatore come parte di uno scambio per rafforzare l’attacco. La società ha deciso di inserire un calciatore nel negoziato, coinvolgendolo in una trattativa con un altro club. I dettagli ufficiali non sono stati ancora comunicati, ma si tratta di una mossa strategica per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Nessuna informazione sui nomi coinvolti è stata resa pubblica.

Grandissime manovre a Torino per rinforzare l’attacco a disposizione di Spalletti: ecco cosa sta succedendo. Con l’addio di Dusan Vlahovic, la Juventus si ritrova costretta a intervenire sul calciomercato con una certa urgenza. La partenza del serbo apre una voragine nell’attacco bianconero e, dunque, alla fine la dirigenza di corso Galileo Ferraris potrebbe prendere addirittura due attaccanti. David (AnsaFoto) – Calciomercato.it Molto dipenderà soprattutto dal futuro di David, Openda e Milik. Il centravanti canadese è reduce da una stagione davvero deludente a Torino e – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a due obiettivi come Kolo Muani e Mateta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, David diventa pedina di scambio: i dettagli

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RIGORE DAVID / JUVENTUS - LECCE

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